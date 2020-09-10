Еще 1 434 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

За последние сутки 1 434 пациента вылечились от коронавируса в Москве, сообщает заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 434 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 226 274", – отметила Ракова.

Для подтверждения выздоровления пациента проводятся специальные исследования. Все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Выздоровевшие москвичи могут стать донорами плазмы крови. Она используется для лечения других заболевших коронавирусом. Донором плазмы может стать любой столичный житель в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший COVID-19 и не имеющий хронических заболеваний.

Кроме того, выздоровевшим горожанам предлагается стать социальными волонтерами. Они будут помогать тем, кто лечится от коронавируса дома. По данным вопросам можно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16.

За минувшие сутки 14 человек скончались от коронавируса в Москве. У них был подтвержден диагноз "пневмония".

9 сентября в столице приступили к пострегистрационным испытаниям вакцины от коронавируса. Первые добровольцы уже получили прививку от COVID-19. Сообщалось, что испытания будут проходить в два этапа. Сначала москвичам введут первый компонент вакцины, а через 21 день – второй.