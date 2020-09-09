В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве скончались 14 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в Москве зафиксировали 642 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 338 пациентов вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 224 840 человек.

Среднесуточный темп прироста заболевших за последние две недели составляет 0,25 процента. Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве, согласно критериям Роспотребнадзора.

Число новых случаев коронавируса в столице – 5,06 на 100 тысяч человек. Согласно данным Росстата, по этому показателю город располагается во втором десятке среди субъектов РФ.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27,3 миллиона случаев заражения, свыше 891 тысячи человек скончались. В России зарегистрировано 1 041 007 случаев COVID-19, вылечились 856 458 человек, скончались 18 135.