В Москве число новых случаев на 7% меньше, чем месяц назад

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

642 новых случая коронавирусной инфекции зафиксировали в Москве за последние сутки, передает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Сообщается, что среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за последние две недели составляет 0,25%. Данный показатель говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в Москве, согласно критериям Роспотребнадзора.

Среди новых случаев коронавирусной инфекции 34% составляют заболевшие от 18 до 45 лет, 27,4% – от 46 до 65 лет, 15,1% – от 66 до 79 лет, 8,7% – старше 80 лет. 14,8% среди заболевших за последние сутки являются детьми.

Отмечается, что все пациенты, а также близко контактировавшие с ними люди уже находятся под медицинским наблюдением.

Ранее стало известно, что в Москве за минувшие 24 часа 1 338 пациентов вылечились от коронавируса. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 224 840 человек.

За последние сутки в России зафиксировали 5 218 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 на территории РФ составила 1 041 007 человек.