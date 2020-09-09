В России выявили 5 218 новых случаев коронавируса

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Москвы
За последние сутки в России выявили 5 218 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны. Об этом сообщили в Оперативном штабе по ситуации с COVID-19.
Специалистами выявлено активно 1 195 (22,9%) случаев без клинических проявлений.
В Москве зарегистрировано 642 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 218, в Московской области – 164, в Нижегородской области – 159, в Ростовской области – 153.
Всего в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 041 007 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе и Севастополе – 0%.
За последние сутки в стране также подтверждено 142 летальных случая. Из них 12 приходятся на Москву. За весь период наблюдений в стране от COVID-19 и осложнений скончались 18 135 человек.
Кроме того, за сутки по выздоровлении из больниц выписали 6 409 человек, причем в Москве число победивших болезнь составляет 1 338. Всего по России выписали 856 458 пациентов.
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