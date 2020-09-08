В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве скончались 12 пациентов с положительным результатом на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Вакцина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано уже более 27 миллионов случаев заражения, свыше 881 тысячи человек скончались. В России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, вылечились 850 049 человек, скончались 17 993.