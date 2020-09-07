В России выписали первый штраф за неразмещение результата теста на COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на коронавирусную инфекцию на портале госуслуг был назначен в РФ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР", – сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что штраф составил 15 тысяч рублей.
Ранее россиян обязали сдавать анализ на коронавирус по прилете из-за границы. Сначала необходимо заполнить форму на портале госуслуг в разделе "Регистрация прибывающих в РФ".
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