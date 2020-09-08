Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Татьяну Назарову.

Она рассказала, что у артиста диагностировано двустороннее воспаление легких. Врачи оценивают его состояние как среднее, уточнила дочь.

"Сегодня было небольшое ухудшение, поэтому перевели в реанимацию. Чуть позже появилось улучшение, удалось сестре моей даже поговорить по телефону с ним", – сказала Назарова.

Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, значительная часть из которых приходится на роли второго плана, но с ярко выраженным характером.

Дебют актера в кино состоялся в 1954 году. Своим самым этапным фильмом сам актер считает участие в картине "Андрей Рублев".

