Народный артист РФ Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом

08 сентября, 22:53
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Народный артист России Юрий Назаров госпитализирован с коронавирусом в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его дочь Татьяну Назарову.
Она рассказала, что у артиста диагностировано двустороннее воспаление легких. Врачи оценивают его состояние как среднее, уточнила дочь.
"Сегодня было небольшое ухудшение, поэтому перевели в реанимацию. Чуть позже появилось улучшение, удалось сестре моей даже поговорить по телефону с ним", – сказала Назарова.
Юрий Назаров снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, значительная часть из которых приходится на роли второго плана, но с ярко выраженным характером.
Дебют актера в кино состоялся в 1954 году. Своим самым этапным фильмом сам актер считает участие в картине "Андрей Рублев".
"Раскрывая тайны звезд": Юрий Назаров
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