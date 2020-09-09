Еще 1 338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 1 338 пациентов. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в городе продолжает увеличиваться число выздоровевших.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840", – отметила она.

Ракова напомнила, что выздоровевшие от COVID-19 граждане могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 27,2 миллиона случаев заражения, свыше 891 тысячи человек скончались.

В России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19, вылечились 850 049 человек, скончались 17 993.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.