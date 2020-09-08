Еще 1 250 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице выздоровели еще 1 250 пациентов после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 223 502", – сообщила вице-мэр.

Специалисты напомнили, что выздоровевшие от COVID-19 граждане могут сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Линия работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Ранее Минздрав РФ выпустил в гражданский оборот первую партию вакцины от коронавируса "Спутник V" . В ближайшее время ожидаются ее поставки в регионы.

Как рассказал Сергей Собянин, массовую вакцинацию от коронавируса в столице планируют провести в конце 2020 – начале 2021 года.

Вакцина разработана Центром имени Гамалеи и прошла необходимые испытания в лабораториях Росздравнадзора. Она была зарегистрирована 11 августа. Отечественная разработка стала первой в мире.