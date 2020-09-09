Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,06 на 100 тысяч человек. Согласно данным Росстата, по этому показателю столица располагается во втором десятке среди субъектов РФ.

За прошедшие сутки в городе подтвердили 642 новых случая COVID-19. В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом отметили, что среднесуточный темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,25%.

Среди людей, у которых выявили COVID-19, 34% составляют лица в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 27,4% приходится на возрастную группу от 46 до 65 лет, а 15,1% – на людей в возрасте от 66 до 79 лет. Кроме того, новые случаи выявлены у людей страше 80 лет, их доля составляет 8,7%. Также 14,8% среди заболевших – дети.

В Оперативном штабе по ситуации с коронавирусом отметили, что число новых случаев на 7% ниже, чем месяц назад. При этом, согласно критериям Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в Москве является стабильной.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 5 218 новых случаев коронавируса. Всего по стране зарегистрировано 1 041 007 случаев, а наименьшие темпы прироста сохраняются в Чукотском автономном округе и Севастополе.

