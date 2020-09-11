В Кремле уверены, что система здравоохранения РФ справится в случае обострения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Система здравоохранения РФ однозначно справится в случае возможного обострения ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что власти видят незначительное увеличение прироста заболевших коронавирусом в некоторых регионах. Песков заявил, что данная ситуация нормальна, поскольку многие вернулись из поездок и в учебные заведения.
"Но это не обвальный рост, слава богу. И главное – что в повышенной готовности находится вся система здравоохранения страны. И это уже делает ситуацию совсем другой – не так, как было в начале пандемии", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
В России за последние сутки зарегистрировали 5 504 новых случая коронавирусной инфекции. Всего на территории РФ за все время COVID-19 заболели 1 051 874 человека. 868 107 пациентов выздоровели в результате прохождения курса лечения. 18 365 человек скончались из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
В Москве за минувшие 24 часа обнаружили 698 новых случаев заболеваний коронавирусом. Среднесуточный темп прироста в столице за последние две недели составляет 0,25%, что говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе.
Москва находится во втором десятке регионов по числу новых случаев COVID-19
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