За последние сутки в России выявили 5 504 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 5 504 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 240 не имели клинических проявлений болезни.
В Москве выявлено 698 случаев, в Санкт-Петербурге – 216, в Московской области – 175, в Нижегородской области – 161, в Ростовской области – 158, в Ставропольском крае – 133, в Свердловской области –133, в Воронежской области –111, в Ульяновской области – 109, в Самарской области – 107.
Всего в России зарегистрировано 1 051 874 случая коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки в Смоленской области – 0,2%, в Москве, Московской области, Республике Тыва, Чувашской Республике, Тульской области, Чеченской Республике – 0,3%. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: