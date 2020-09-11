За последние сутки в России выявили 5 504 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 5 504 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, сообщает Оперативный штаб. Из них 1 240 не имели клинических проявлений болезни.

В Москве выявлено 698 случаев, в Санкт-Петербурге – 216, в Московской области – 175, в Нижегородской области – 161, в Ростовской области – 158, в Ставропольском крае – 133, в Свердловской области –133, в Воронежской области –111, в Ульяновской области – 109, в Самарской области – 107.

Всего в России зарегистрировано 1 051 874 случая коронавирусной инфекции. Наименьший прирост за сутки в Смоленской области – 0,2%, в Москве, Московской области, Республике Тыва, Чувашской Республике, Тульской области, Чеченской Республике – 0,3%. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Препарат был разработан в НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отмечал, что вакцина будет бесплатной. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат ее, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, уточнил министр.

