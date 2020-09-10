Вакцинация от коронавируса может стать одним из условий для путешествий

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Вакцинация от коронавирусной инфекции в течение следующих лет может стать дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях. Об этом сообщил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, передает РИА Новости.
"Вакцинация в ближайшие годы станет своеобразным дополнением к паспорту и визе при международных путешествиях", – заявил Глаголев в ходе брифинга.
Минздрав РФ в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Ранее сообщалось, что в Москве началась вакцинация первых столичных жителей против коронавируса. Она проходит в рамках пострегистрационных испытаний прививки от COVID-19.
В России выявлено 1 046 370 случаев COVID-19, вылечились 862 373 человека, скончались 18 263.
Более 35 тыс москвичей подали заявки на вакцинацию от COVID-19
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