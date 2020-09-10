В Москве не планируют закрывать экономику из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса не планируется, для этого отсутствуют предпосылки, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"Мы не планируем вновь закрывать экономику – для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", – сообщил вице-мэр.

Ранее стало известно, что решение о закрытии объектов торговли в случае второй волны COVID-19 в РФ будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора и зависеть от решений региональных властей на основе анализа эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается в ответе Роспотребнадзора на обращение Ассоциации компаний интернет-торговли, предложившего не закрывать объекты торговли в случае осложнения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Федеральная служба ссылается на рекомендации, в которых говорится, что решение о поэтапном снятии ограничений принимается руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ на основании предложений и предписаний главных санитарных врачей с учетом эпидемиологической ситуации.

В Роспотребнадзое заявили об отсутствии необходимости менять уже действующие методические рекомендации, сообщает газета "Известия".

Предложения по проекту регламента работы объектов торговли в период действия режима повышенной готовности ретейлеры направляли главе Роспотребнадзора Анне Поповой в июне. Они предлагали контролировать торговые точки не по площади, а по плотности посетителей, а также разработать стандарт работы непродовольственных компаний без необходимости закрытия.

8 сентября Сергей Собянин заявил, что сомневается в возникновении второй волны коронавируса в России. Мэр выразил уверенность, что система здравоохранения сможет справиться с новыми вызовами без дополнительных серьезных ограничений.

Ранее глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.

7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.

Что касается массовой вакцинации в столице, Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.

