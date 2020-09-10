В Москве не планируют закрывать экономику из-за COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вновь закрывать экономику столицы из-за коронавируса не планируется, для этого отсутствуют предпосылки, сообщил РИА Новости заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Мы не планируем вновь закрывать экономику – для этого нет предпосылок. Никаких новых ограничений на работу столичных предприятий мы не готовим, сейчас сохраняются только санитарные требования: ношение масок, использование антисептиков и социальная дистанция", – сообщил вице-мэр.
Ранее стало известно, что решение о закрытии объектов торговли в случае второй волны COVID-19 в РФ будет приниматься в соответствии с действующими рекомендациями Роспотребнадзора и зависеть от решений региональных властей на основе анализа эпидемиологической обстановки. Об этом сообщается в ответе Роспотребнадзора на обращение Ассоциации компаний интернет-торговли, предложившего не закрывать объекты торговли в случае осложнения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.
Федеральная служба ссылается на рекомендации, в которых говорится, что решение о поэтапном снятии ограничений принимается руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ на основании предложений и предписаний главных санитарных врачей с учетом эпидемиологической ситуации.
В Роспотребнадзое заявили об отсутствии необходимости менять уже действующие методические рекомендации, сообщает газета "Известия".
Предложения по проекту регламента работы объектов торговли в период действия режима повышенной готовности ретейлеры направляли главе Роспотребнадзора Анне Поповой в июне. Они предлагали контролировать торговые точки не по площади, а по плотности посетителей, а также разработать стандарт работы непродовольственных компаний без необходимости закрытия.
8 сентября Сергей Собянин заявил, что сомневается в возникновении второй волны коронавируса в России. Мэр выразил уверенность, что система здравоохранения сможет справиться с новыми вызовами без дополнительных серьезных ограничений.
Ранее глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.
7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.
Что касается массовой вакцинации в столице, Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.
В Минздраве заявили, что первая волна COVID-19 в России не завершилась
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: