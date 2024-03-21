Врач предупредила о начале сезона аллергии в Центральной России

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Аллергики в Центральной России начали страдать от древесной пыльцы, сообщила журналистам главный врач Института иммунологии ФМБА РФ Наталья Ильина.

По ее словам, сезон пыления уже начался в Средней полосе и на юге страны. При этом наибольшая концентрация пыльцы начнется во второй половине апреля – начале мая.

"Точно сказать, когда будет пик пыления, сложно. Это зависит от температуры, климата, наличия осадков. В общем период проблем у наших пациентов начинается", – сказала Ильина.

Она добавила, что больше всего неприятностей для аллергиков доставляют береза, ольха и орешник. За деревьями пойдут луговые травы, затем сорные травы – полынь, маревые, лебеда. Таким образом, клинические проявления будут фиксироваться до октября.

Ранее врач-аллерголог Раиса Овсянникова рассказала про симптомы, которые указывают на сезонную аллергию. Например, она может проявляться не только классическими для этого недуга приступами удушья, слезотечением и насморком, но также нарушением работы желудочно-кишечного тракта. В частности, речь идет про расстройство стула и боли в области живота.

