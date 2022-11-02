Минпромторг РФ внес алкоголь в список для параллельного импорта

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Министерство промышленности и торговли РФ расширило список товаров для параллельного импорта, включив в него алкогольную продукцию. Соответствующий приказ ведомства размещен на официальном портале правовой информации.

Так, в перечень были внесены зарубежные бренды шампанского, вин и крепких алкогольных напитков, в частности Jack Daniels's, White Horse, Jägermeister, Malibu, Jose Cuervo и другие.

Кроме того, в обновленный перечень вошли известные иностранные бренды автомобильных запчастей, продуктов химической промышленности, а также детских товаров и игрушек, в числе которых Disney Pixar, Marvel и DC Comics.

Ранее сообщалось, что российские производители спиртного призвали запретить параллельный импорт алкоголя из-за ввоза в РФ контрафакта. С таким обращением выступили представители бизнес-объединения "Деловая Россия", написавшие письмо главе Минфина Антону Силуанову.

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