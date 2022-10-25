Производители алкоголя выступили против легализации параллельного импорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские производители спиртного призвали запретить параллельный импорт алкоголя из-за ввоза в РФ контрафакта, сообщает газета "Известия".

В материале говорится, что бизнес-объединение "Деловая Россия" обратилось к главе Минфина Антону Силуанову с просьбой не разрешать свободный ввоз спиртного в страну. В объединении свою просьбу объяснили риском распространения нелегального товара. При этом при прямом импорте этого риска не возникает из-за гарантий иностранных производителей оригинальности поставок.

Также в организации оценили возможный дефицит иностранных спиртных напитков на фоне приостановки поставок в Россию некоторыми зарубежными производителями.

"В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного", – рассказали в "Деловой России".

В организации также отметили, что из-за параллельного импорта инвестиции российских дистрибуторов, которые начали замещать ушедшие бренды алкогольных напитков, могут обесцениться.



Ранее Минфин РФ предложил повысить цены на продажу и закупку игристого вина. Из законопроекта ведомства также следует, что минимальная стоимость на продажу игристого вина в рознице должна составить 239 рублей за 0,75 литра. В 2020 году минимальная плата за игристое вино в рознице составляла 169 рублей.

До этого доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что перед новогодними праздниками стоимость алкогольных напитков может вырасти не более чем на 10%.

По ее словам, это связано с сопутствующими материалами, например пробками, препаратами для брожения и специальными емкостями.



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