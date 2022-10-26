В ГД не поддержали идею производителей запретить параллельный импорт иностранного алкоголя

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев выступил против инициативы запретить параллельный импорт иностранного алкоголя в РФ, сообщает Агентство "Москва".

По мнению депутата, это явление обернется как сокращением ассортимента, так и снижением конкуренции на рынке, что в свою очередь приведет к необоснованному удорожанию отечественной продукции.

"Поэтому я сейчас не вижу достаточно веских причин, хотя эта тема вполне может быть обсуждена в экспертном сообществе", – подчеркнул Гутенев.

Парламентарий также отметил, что параллельный импорт алкоголя подразумевает ввоз в страну оригинальной продукции. При этом он выразил уверенность в том, что существующие надзорные органы способны предотвратить попадание контрафакта на российский рынок.

Ранее сообщалось, что российские производители спиртного призвали запретить параллельный импорт алкоголя из-за ввоза в РФ контрафакта. С таким обращением выступили представители бизнес-объединения "Деловая Россия", написавшие письмо главе Минфина Антону Силуанову.

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