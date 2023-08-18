Активы РФ и Белоруссии почти на 2 млрд долларов арестовали на Украине

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинские власти с марта прошлого года арестовали и конфисковали активы российских и белорусских лиц суммарно почти на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

"Включая те активы, которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, – это более 70 миллиардов гривен", – цитирует его ТАСС.

По словам Немчинова, под конфискацию могут подпасть любые активы: жилая и нежилая недвижимость, поезда, самолеты и другое. В качестве примеров крупных изъятий он привел активы российского миллиардера Олега Дерипаски, а также Демуринский горно-обогатительный комбинат, контролируемый, предположительно, российским бизнесменом Михаилом Шеловым.

Министр добавил, что конфискованные активы впоследствии передаются ВСУ, силовым и другим ведомствам. Некоторые активы продаются с аукциона, а вырученные за них средства Украина затем направляет на ведение боевых действий.

Ранее стало известно, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело против российского бизнесмена Михаила Фридмана, бывшего совладельца Сенс-Банка, который прежде работал под брендом Альфа-Банк Украина. Предполагается, что он вывел активы кредитной организации под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в РФ.

