Минфин ждет разморозки активов россиян за рубежом на 100 млрд рублей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Министерство финансов ожидает разморозки активов частных инвесторов из России за рубежом на 100 миллиардов рублей до конца текущего года, для чего будут созданы законодательные условия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина РФ Ивана Чебескова.

Отмечается, что российские активы планируют обменять на заблокированные средства иностранных граждан, замороженные на счетах типа "С". Это будет касаться только операций между физическими лицами, бизнесом и брокерами.

В сообщении подчеркнули, что Минфин вместе с Центробанком разработал механизм разблокировки иностранных ценных бумаг, в таком виде заморожено большинство активов. Возвращение 100 миллиардов из 1,5 триллиона рублей, принадлежащих 3,5 миллиона россиян, станет первым этапом. Помощь сначала окажут людям с портфелями до 100 тысяч рублей.

Добавляется, что для начала обмена заблокированными активами необходимо расширить доступ в использовании счетов "С". Так появится возможность приобретения заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян. Помимо этого, нужно убрать ограничения на операции с замороженными иностранными активами.

Если стороны договорятся, то до конца 2023 года средства вернут около 500 тысяч россиян, заключили на сайте.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев сказал, что проект указа о разблокировке части иностранных активов для обмена на российские нацелен на небольших инвесторов. В рамках продажи будет учитываться рыночная стоимость.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании будут удержаны до тех пор, пока РФ не "возместит ущерб" Киеву.

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