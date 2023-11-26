Мэр Львова призвал Варшаву снять блокаду на польско-украинской границе

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Варшаве следует вернуться к реальности и прекратить "позорную блокаду" на польско-украинской границе, заявил мэр Львова Андрей Садовой. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что весь вклад Польши в победу Украины "сводится на нет группой "маргиналов", блокирующих поставки гуманитарных товаров в страну, которая второй год "защищает безопасность Европы".

"Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?" – обратился Садовой на польском языке.

Он добавил, что цена этой блокады слишком высока.

Ранее украинское посольство на фоне смерти в очереди на КПП второго водителя грузового автомобиля, который был заблокирован на пункте пропуска, обратилось с официальной нотой в МИД Польши, потребовав разблокировать границу.

До этого стало известно, что Киев готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки.

Из-за акций протеста граница с Украиной со стороны Польши оказалась фактически перекрыта. В настоящее время там проезжают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.

В прессе после этого появилась информация, что польские дальнобойщики вышли на протесты вблизи границы с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками. Это связано с тем, что дальнобойщики с Украины проводят внешние и внутренние перевозки дешевле, чем поляки.

Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта