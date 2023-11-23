23 ноября, 21:55Политика
Украина потребовала разблокировать границу с Польшей после гибели водителя на КПП
Фото: 123RF/alekstaurus
Украинское диппредставительство на фоне смерти в очереди на КПП второго водителя грузового автомобиля, который был заблокирован на пункте пропуска, обратилось с официальной нотой в МИД Польши, потребовав разблокировать границу. Об этом посол Украины в Варшаве Василий Зварыч написал на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).
Водитель украинского грузового автомобиля находился в очереди, которая образовалась из-за забастовки польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова, уточнил он. Причину смерти водителя посол не указал.
Ранее стало известно, что украинская сторона готовит иски о возмещении ущерба, нанесенного блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки. Как уточнял вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, польские юристы выразили готовность подавать подготовленные иски к забастовщикам.
На фоне акций протеста граница с Украиной со стороны Польши оказалась фактически перекрыта. Сейчас там проезжают лишь автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом.
В СМИ при этом писали, что польские дальнобойщики вышли на протесты вблизи границы с Украиной из-за проигрыша в конкуренции с украинскими перевозчиками. Это связано с тем, что дальнобойщики с Украины проводят внешние и внутренние перевозки дешевле, чем поляки.
Некоторые украинцы смогут попасть в РФ только через два пропускных пункта
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