Силы ПВО отражают воздушную атаку в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО отражают массированную атаку беспилотников на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В городе Волжском повреждения получила квартира в одном из жилых домов на улице Карбышева. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории детского сада "Ягодка".

Также произошло возгорание на заводе на юге Волгограда. Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.

Вечером 10 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА уничтожено в Ростовской области – 17 воздушных целей.

В Белгородской области в результате атак беспилотников ранения получили две женщины. Одна из них пострадала при ударе БПЛА по машине в селе Новая Таволжанка. Пострадавшую доставили в районную больницу.