Психолог Метлова объяснила, что делает дружбу между мужчиной и женщиной невозможной

Протоиерей Евгений Попиченко заявил, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна, и назвал ее "предблудием". Могут ли представители разных полов общаться, не стремясь строить романтические отношения, разбиралась Москва 24.

"Или женой, или любовницей"

Дружба между мужчиной и женщиной невозможна, заявил протоиерей Евгений Попиченко в эфире телеканала "Союз".

"Есть железный принцип, который ни в коем случае нельзя нарушать (потому что будет больно): между мужчиной и женщиной не может быть дружбы. Дружеские отношения могут быть в однополой среде, а женщина для мужчины может быть или женой, или любовницей", – сказал он.





Евгений Попиченко протоиерей В отношениях обязательно должны быть дистанция и формализм, потому что близкое общение с противоположным полом рано или поздно пойдет дальше. <...> да, физического греха нет, но есть такое предблудие, когда мы ищем общение друг с другом, когда нам вместе интересно, когда мы начинаем делиться, искать поддержки, утешения.

Попиченко пояснил, что душевная близость между мужчиной и женщиной неминуемо ведет к глубокой привязанности. Единственным исключением священник назвал добрачный период, целью которого должно стать создание семьи. Что касается супругов, то все их душевные силы, по словам протоиерея, должны быть направлены исключительно на вторую половину.

Ранее в церковной среде возникали разногласия относительно необходимости раскрытия факта супружеской измены. Митрополит Томский и Асиновский Ростислав посоветовал мужчинам не спешить с признанием в неверности. Священнослужитель пояснил, что такое откровение способно принести вред отношениям, и предлагал исповедоваться.

Однако официальный представитель РПЦ не поддержал такое мнение.

"Позиция Церкви заключается в том, что измена является грехом, разрушающим святость и целостность семьи, возводящим преграду между супругами. <...> любая попытка скрывать или утаивать что-либо в семейной жизни оказывает на нее разрушительное воздействие", – сказал замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Строгие границы

С тем, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна, не согласился в разговоре с Москвой 24 председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Про себя лично могу сказать, что с детства дружил и дружу с представителями прекрасной части человечества, не вижу в этом ничего предосудительного", – отметил он.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей А вообще дружба – это отношения единомыслия и взаимопомощи.

Аналогичное мнение в разговоре с Москвой 24 высказала и семейный психолог Юлия Метлова.

"С точки зрения психологии дружба между мужчиной и женщиной, безусловно, возможна, однако она не исключает вероятности возникновения романтических чувств. Дружба, как и любое общение, – процесс живой и динамичный, поэтому абсолютных гарантий здесь быть не может. Современные исследования действительно указывают, что мужчины несколько чаще женщин склонны испытывать легкое романтическое или сексуальное влечение. Тем не менее это не делает саму дружбу невозможной", – сказала специалист.

По ее словам, существует четыре ключевых условия, которые способствуют устойчивости таких взаимоотношений и снижают вероятность перерастания их в романтические.

"Первое – это ясность статуса. Оба должны четко понимать и, желательно, проговаривать, что их отношения – это именно дружба, что позволяет избежать иллюзий и скрытых надежд на развитие чего-то большего в будущем", – пояснила Метлова.





Юлия Метлова семейный психолог Второе – честность. Если один начинает испытывать нечто большее, чем дружеская симпатия, крайне важно открыто сказать об этом, а не делать вид, что ничего не происходит.

Также необходимо обратить внимание и на личные границы: у каждого должна быть своя жизнь, интересы и, возможно, романтические отношения. Дружба не должна подменять собой партнерские связи или заполнять эмоциональную пустоту, иначе это создаст почву для скрытых ожиданий и нарушит здоровый баланс, отметила эксперт.

По словам Метловой, играет роль и прозрачность таких взаимоотношений.

"Если у кого-то есть романтический партнер, то дружба не должна быть тайной. Открытость помогает предотвратить недопонимание и ревность. Таким образом, качество и долговечность дружбы между мужчиной и женщиной напрямую зависят от личной зрелости, внутренней честности и взаимного уважения к границам", – подчеркнула специалист.

Однако притяжение между людьми все равно может возникнуть, но соблюдение вышеперечисленных условий позволит выстроить глубокие, устойчивые и продолжительные дружеские отношения, в которых риски смешения чувств значительно ниже, заключила Метлова.