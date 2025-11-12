Психолог Метлова: ясность и честность помогают сохранить дружбу между мужчиной и женщиной

Фото: 123RF.com/highwaystarz

Дружба между мужчиной и женщиной возможна, однако необходимо соблюдать четыре условия, помогающих сохранить отношения и избежать романтических чувств. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила семейный психолог Юлия Метлова.

Таким образом она прокомментировала заявление протоиерея Евгения Попиченко, который заявил, что дружеское взаимодействие между людьми разного пола не представляется возможным. По его утверждению, женщина может стать для мужчины только женой или любовницей.

Метлова подчеркнула, что в первую очередь для желающих поддерживать дружбу мужчины и женщины важна ясность статуса. Необходимо, чтобы оба партнера четко понимали и обсуждали, что их отношения – это именно дружба. Такой подход помогает избежать иллюзий и скрытых надежд на что-то большее в будущем, указала эксперт.

Второе условие – честность. Психолог пояснила, что в случае возникновения более серьезных чувств у одного из партнеров ему важно открыто рассказать об этом.

В качестве третьего пункта эксперт отметила личные границы.

"У каждого должна быть своя жизнь, интересы и, возможно, романтические отношения. Дружба не должна подменять собой партнерские связи или заполнять эмоциональную пустоту, иначе это создает почву для скрытых ожиданий и нарушает здоровый баланс", – сказала Метлова.

Последним условием она назвала прозрачность. Под этим пунктом эксперт подразумевает открытое уведомление романтических партнеров, если они есть, о друге другого пола. Таким образом можно избежать недопонимания и ревности.

С точки зрения психологии, продолжила Метлова, дружба между мужчиной и женщиной возможна, однако это не исключает возникновения романтических чувств. Эксперт подчеркнула, что дружба, как и любое общение, является живым и динамичным процессом, поэтому абсолютных гарантий здесь нет.

"Современные исследования действительно указывают, что мужчины несколько чаще женщин склонны испытывать легкое романтическое или сексуальное влечение, тем не менее это не делает саму дружбу невозможной", – указала психиатр.

Однако качество и долговечность такого взаимодействия зависят от вышеперечисленных условий. Хотя притяжение может возникнуть, их соблюдение позволяет выстроить глубокую, устойчивую и продолжительную дружбу, в которой риски смешения чувств минимизированы, подытожила эксперт.

Ранее психолог Наталья Маклакова рассказала, что подарки, посиделки с угощениями и разговоры о сокровенном помогают построить дружеские отношения с любым человеком.

При этом она отметила, что взрослым в целом сложнее поддерживать подобные отношения по сравнению с детьми. Среди причин эксперт выделила занятость и современные правила, которые часто фокусируют внимание на материальных целях и гаджетах.