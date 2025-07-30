Психолог Маклакова назвала три главных правила крепкой дружбы

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Подарки, посиделки с угощениями и разговоры о сокровенном помогают построить дружеские отношения с любым человеком. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Маклакова.

Международный день дружбы отмечается 30 июля. По мнению эксперта, взрослым в целом сложнее поддерживать подобные отношения по сравнению с детьми.

"В детстве у нас мало обязанностей и больше возможностей проводить с кем-то досуг, когда в основном и рождается дружба. У взрослых же на это мало времени. В этом возрасте если что-то завязывается, то скорее в кружках по интересам", – отметила психолог.





Наталья Маклакова психолог Усугубляют ситуацию правила современного мира, в котором многие конкурируют друг с другом, сосредоточены на материальных целях и часто испытывают эмоциональные перегрузки. Все это мешает поддерживать дружеские отношения. Кроме того, много времени уходит на гаджеты, из-за чего отдаляются не только друзья, но и родственники.

Чтобы наладить дружеские связи, психолог посоветовала соблюдать три простых правила. Во-первых, надо что-то дарить. Это необязательно должны быть материальные вещи, но и доброе слово, комплимент, благодарность. Все это укрепляет отношения, объяснила Маклакова.

"В подарках самое главное – внимание. Если вы знаете, что друг любит, например, красивые ежедневники, – возьмите и подарите ему. Или привезите приятную мелочь из путешествия", – добавила психолог.

При этом важно и самим научиться принимать подарки. В частности, не стоит отказываться от комплиментов или презентов под предлогом, что "и так все есть", подчеркнула Маклакова.





Наталья Маклакова психолог Второе правило – говорить и слушать о сокровенном. Кроме обсуждения насущных тем и дел, стоит говорить с близкими о своих искренних переживаниях, прошлом, делиться воспоминаниями из детства. При этом уметь выслушать в ответ. Это очень сближает.

Третье правило от психолога – угощать и угощаться. Даже в деловых кругах часто собираются за общим столом, чтобы наладить полезные связи. В дружеских же отношениях особенно важно устраивать совместные посиделки с блюдами и десертами, которые в идеале стоит приготовить своими руками, заключила специалист.

Ранее психолог Илья Слободчиков рассказал, что делать родителям, которым не нравятся друзья детей. В частности, он предложил попытаться пообщаться с ребенком, почему он решил дружить с тем или иным ребенком. В то же время необходимо избегать оценочных суждений и стараться быть в позиции умных наблюдателей, посоветовал эксперт.

