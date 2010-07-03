Третью группу косаток выпустили в Охотское море

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Третья группа косаток из бухты Средней на Дальнем Востоке выпущена в Охотское море.

"Выпуск прошел по уже отработанному и успешно зарекомендовавшему себя сценарию. Использование вольера ученые и тренеры в самый последний момент решили отменить. Мы погрузили трех животных вместе в транспортировочную клеть катамарана и одновременно их выпустили, отойдя от берега на 700 метров", – цитирует ТАСС сотрудника Научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Алексея Смородова.

Первая группа из двух косаток и шести белух оказалась на воле в июне, вторая – еще из трех особей – в июле. На животных закрепили спутниковые маячки, с помощью которых специалисты смогут следить за ними. Ученые, наблюдающие за косатками, заметили, что они объединились в группу – держатся вместе и двигаются синхронно. Эксперты отметили, что млекопитающие устанавливают друг с другом акустический контакт.

В мае 2018 года Росприроднадзор по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Были выловлены минимум 12 млекопитающих, а также 90 белух. В Центре передержки морских млекопитающих оказались белухи и 11 косаток. Компании вылавливали животных для перепродажи.

В сентябре 2018 года зоозащитники по всему миру заявили, что Росприроднадзор грубо нарушил закон, разрешив добычу морских млекопитающих. Уточнялось, что животные содержатся в неподобающих условиях.

Кроме того, из вольеров пропали больная косатка и три белухи. По подозрениям экологов, они погибли из-за условий.

Компанию "Афалина", которая отловила косаток и белух, оштрафовали на 28,176 миллиона рублей. Фирму признали виновной в нарушении правил рыболовства при вылове косаток. Штраф в 28 миллионов рублей назначили также компании "Белый кит", в 56,4 миллиона рублей – компании "Океанариум ДВ", в 37,6 миллиона рублей – компании "Сочинский дельфинарий".

