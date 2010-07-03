Уровень воды в Амуре у Хабаровска остается на опасной отметке

Фото: МЧС России/ТАСС

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за прошедшие сутки поднялся еще на два сантиметра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточный гидрометцентр.

"Уровень Амура на 03:05 по московскому времени – 602 сантиметра", – проинформировали синоптики.

Для защиты наиболее низкого участка набережной в городе развернули водоналивные рукавные дамбы. Общая длина сооружений составила один километр.

Уточняется, что неблагоприятным для города определен уровень 4,5 метра. Опасной отметки в 600 сантиметров уровень воды достиг вчера.