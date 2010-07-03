Режим ЧС ввели во всем Хабаровском крае из-за паводка

12:15
12:15
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Фото: ТАСС/Администрация Верхнебуреинского района
Режим ЧС объявлен на всей территории Хабаровского края из-за паводков. Об этом сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
По словам представителя краевых властей, в понедельник сформируют межведомственную комиссию, куда войдут сотрудники администраций Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Вместе они смогут быстро корректировать планы в случае внезапного изменения ситуации.
5 августа уровень реки Амур у Хабаровска повысился до 443 сантиметров. Вода добралась до островов Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский. В зоне подтопления оказались десятки дач. Сейчас на островах работают оперативные группы МЧС и пожарно-спасательной части.
Как уточнили в Дальневосточном управлении Росгидромета, волна паводка может достичь Хабаровска 12–14 августа. Специалисты прогнозируют, что к этому времени вода поднимется до отметки в 600 сантиметров.
Опасения экстренных служб также вызывают объемы воды, которые поступают в Амур из китайской реки Сунгари. По словам метеорологов, в приграничных районах Китая идут сильные дожди.
В конце июля сообщалось, что уровень Амура у Хабаровска превысил трехметровую отметку. Как подчеркнули в краевом правительстве, на этой отметке начинается выход реки на пойму. Власти пообещали "предусмотреть самые негативные сценарии".
По словам специалистов, опасным уровнем воды для Хабаровска считается 600 сантиметров, а для Комсомольска-на-Амуре – 650 сантиметров. Во время крупного наводнения 2013 года этот уровень достигал соответственно 808 и 911 сантиметров.
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