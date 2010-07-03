Уровень Амура у Хабаровска превысил трехметровую отметку

13:06
13:06
Поделиться в социальных сетях:
Фото: скриншот видео vk.com/mchs__russia
Уровень Амура в районе Хабаровска 30 июля повысился до 311 сантиметров. Как подчеркнули в краевом правительстве, на этой отметке начинается выход реки на пойму.
"Для Хабаровска это не ощущается, а вот на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления", – цитирует РИА Новости сообщение властей Хабаровского края.
В УГМС не исключили, что в среду и четверг уровень Амура может вырасти еще на 70 сантиметров. А к 8–10 августа уровень реки у Хабаровска, по прогнозам, достигнет 580–630 сантиметров.
Краевые власти предупредили, что "при таком уровне в зону риска попадает около четырех тысяч дач на островах Кабельный и Дачный". Помимо них, в области подтопления могут оказаться низкие места самого Хабаровска.
"Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет", – заверили представители краевого правительства.
Тем не менее "власти все равно должны предусмотреть самые негативные сценарии", сказано в сообщении. В частности, в Комсомольск-на-Амуре, расположенный ниже по течению реки, планируют направить наливные дамбы. Они позволят увеличить еще на 1,5 метра высоту десятиметровой стационарной дамбы в микрорайоне Мылки.
По словам специалистов, опасным уровнем воды для Хабаровска считается 600 сантиметров, а для Комсомольска-на-Амуре – 650 сантиметров. Во время крупного наводнения 2013 года этот уровень достигал соответственно 808 и 911 сантиметров.
Ранее режим ЧС ввели в большинстве районов Хабаровского края из-за угрозы паводков после обильных дождей.
Сложной остается ситуация и в Иркутской области. 28 июля из-за проливных дождей в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. По последним данным, подтоплены 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали более тысячи человек в связи с повышением уровня воды в реках. Сейчас в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе восемь детей.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: