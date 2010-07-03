Уровень Амура у Хабаровска превысил трехметровую отметку

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Уровень Амура в районе Хабаровска 30 июля повысился до 311 сантиметров. Как подчеркнули в краевом правительстве, на этой отметке начинается выход реки на пойму.

"Для Хабаровска это не ощущается, а вот на некоторых островах левого берега могут быть видимые проявления", – цитирует РИА Новости сообщение властей Хабаровского края.

В УГМС не исключили, что в среду и четверг уровень Амура может вырасти еще на 70 сантиметров. А к 8–10 августа уровень реки у Хабаровска, по прогнозам, достигнет 580–630 сантиметров.

Краевые власти предупредили, что "при таком уровне в зону риска попадает около четырех тысяч дач на островах Кабельный и Дачный". Помимо них, в области подтопления могут оказаться низкие места самого Хабаровска.

"Угрозы затопления транспортных и промышленных объектов, как это было в 2013 году, пока нет", – заверили представители краевого правительства.

Тем не менее "власти все равно должны предусмотреть самые негативные сценарии", сказано в сообщении. В частности, в Комсомольск-на-Амуре, расположенный ниже по течению реки, планируют направить наливные дамбы. Они позволят увеличить еще на 1,5 метра высоту десятиметровой стационарной дамбы в микрорайоне Мылки.

По словам специалистов, опасным уровнем воды для Хабаровска считается 600 сантиметров, а для Комсомольска-на-Амуре – 650 сантиметров. Во время крупного наводнения 2013 года этот уровень достигал соответственно 808 и 911 сантиметров.

Ранее режим ЧС ввели в большинстве районов Хабаровского края из-за угрозы паводков после обильных дождей.

Сложной остается ситуация и в Иркутской области. 28 июля из-за проливных дождей в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. По последним данным, подтоплены 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий. Спасатели эвакуировали более тысячи человек в связи с повышением уровня воды в реках. Сейчас в пунктах временного размещения находится 41 человек, в том числе восемь детей.