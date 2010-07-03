Более тысячи человек эвакуированы из-за паводка в Иркутской области

07:32
07:32
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Фото: ТАСС/Кирилл Шипицин
Спасатели за сутки эвакуировали более тысячи человек в Иркутской области в связи с повышением уровня воды в реках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы регионального управления МЧС.
"Эвакуированы 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей. В пунктах временного размещения находится 41 человек, из них восемь детей", – говорится в сообщении.
В воскресенье из-за проливных дождей в зоне подтопления оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский районы. По последним данным, подтоплены 147 жилых домов, 42 приусадебных участка, 269 придомовых территорий.
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 29 июля, ожидаются очередные продолжительные дожди.
Уровень воды может подняться до 450–490 сантиметров в реке Оке в районе села Ухтуй, на Ие в районе города Тулуна – до 670–770 сантиметров, на Уде в Нижнеудинске – до 300–350 сантиметров. Также уровень воды может подойти к критическим отметкам на реках южного Прибайкалья – Снежная, Утулик, Солзан, Хара-Мурин, Слюдянка.
Первый раз регион сильно пострадал в результате паводка, который начался 25 июля. Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. В результате поводка погибли 25 человек, и еще девять человек числятся пропавшими без вести.
Жителей города Тулун Иркутской области снова эвакуируют
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