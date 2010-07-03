Свыше 550 тонн воды сброшено на пожары в Сибири

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Авиация Минобороны сбросила около 550 тонн воды в районы природных пожаров в Восточной Сибири с утра понедельника. Об этом говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России совершили десять вылетов, выполнив сброс 420 тонн воды. Экипажи вертолетов Ми-8 совершили 10 вылетов и 27 сбросов воды, всего – 135 тонн воды", – указали в ведомстве.

На официальном портале Иркутской области говорится, что площадь пожаров за сутки сократилась почти на 130 тысяч гектаров. На землях лесного фонда в регионе зафиксированы более 120 пожаров, восемь из них локализованы.

В пресс-службе правительства Красноярского края указали, что на территории региона за прошедшие сутки в крае ликвидированы 11 лесных пожаров на общей площади более 82,5 тысячи гектаров. Зарегистрированы 34 пожара – в Эвенкийском, Абанском, Богучанском, Кежемском и Мотыгинском районах.

Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановки действует также в двух районах Республики Бурятия, в одном районе Республики Саха (Якутия).

В субботу, 3 августа, сотрудники Авиалесоохраны ликвидировали пожар на месте падения Тунгусского метеорита. По словам экспертов, возгорание на непроходимой территории возникло из-за сухой грозы. Пожарным пришлось вручную прокладывать заградительные полосы и разбирать лесные завалы.

