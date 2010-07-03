Уровень воды в Амуре у Хабаровска достиг критической отметки

Фото: ТАСС/Константин Васильев

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска поднялся до опасной для города отметки. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Дальневосточный гидрометцентр.

"Уровень Амура на 01:00 по московскому времени – 600 сантиметров", – информируют синоптики.

Отмечается, что неблагоприятным для города был определен уровень воды в 4,5 метра, опасным – в 6.

В сводке ГУ МЧС по Хабаровскому краю сообщается, что 21-22 августа в регионе ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются дожди, а также повышение уровня воды в Амуре до отметок в 630-680 сантиметров.

Ранее из-за возможной непогоды во ВНИРО начали рассмотрение вопроса о переносе выпуска четвертой партии косаток из "китовой тюрьмы". Ситуацией всерьез обеспокоились в организации Greenpeace.