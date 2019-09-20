Котики на дорогах: самые невероятные видео спасения из-под колес

Как часто нам предоставляется возможность кому-то помочь? Если оглядеться вокруг, возможности есть всегда, просто кто-то их видит, а кто-то нет. В этом материале мы собрали самые теплые поступки людей по спасению котят на дорогах. Посмотрите, и, может, однажды ваше доброе сердце сохранит чью-то жизнь.

Счастливое спасение

Видео: Youtube/НАРОДНЫЙ ПАТРУЛЬ Постовой

В Калининграде на оживленной трассе внезапно оказался маленький котенок. Он каким-то образом выпал из окна одной из машин. Несмотря на беззащитный комочек на дороге, все автомобили безразлично мчались мимо, то ли специально объезжая котенка, то ли вовсе его не замечая. И лишь 43-летний Денис Дегтярев, ехавший в машине со своими детьми, пожалел его и остановился. В первые секунды мужчина подумал, что котенок уже умер, потому что тот не двигался, но дети плакали и рвались спасти животное. К счастью, выйдя из машины, Денис обнаружил, что котенок цел и невредим, и забрал его в машину. Семья отвезла пушистика в спортшколу, где ему помогли найти добрых хозяев.

Домой на велосипеде

Видео: Youtube/AlcoFunk

В один из ясных, солнечных дней бразильский велогонщик Виктор Фонсека вышел на обычную тренировку. Болельщиков вокруг не было, кроме одного – полосатого котенка, который сидел на дороге и жалобно мяукал. Виктору ничего не оставалось, как взять малыша с собой. Но так как даже рюкзака у спортсмена не оказалось, он посадил его в расстегнутую куртку и продолжил путь как ни в чем не бывало. Поначалу котенок пищал, но потом стал облизывать шею и подбородок своего спасителя, видимо, понимая, что попал в надежные руки. В этот же день велосипедист разместил видео с найденным зверем в своих соцсетях, и котенку быстро нашли новую семью.

Вытащил из-под колес

Видео: Youtube/Настя Просто

В отличие от местности под бразильским солнцем, в российском городе хмурым вечером гораздо сложнее углядеть маленькое животное на дороге. Так, однажды мужчина ехал за рулем в потоке машин и напевал грустную песню, играющую по радио: "Когда в душе осенний дождь и ничего уже не ждешь". Но маленькое чудо его все же ждало. В этот момент дорогу попытался перебежать трехцветный котенок, который почти попал под колесо впереди стоящей машины. Мужчина резко выбежал с криком: "Стоп! Стой!" К счастью, пушистик остался цел. Водитель взял его на руки и с любовью прижал, а котенок в ответ полез к нему в лицо целоваться. Видео невероятного спасения выложила в интернет гордая за отца дочь.

Испуганный рыжик

Видео: Youtube/OstapBenderCats

Другой рыжий котенок находился прямо на центральной разделительной полосе во Франции, когда его увидел мимо проезжающий мотоциклист. Кажется, мужчина сам опешил, осознав, что чуть не сбил животное на скорости. С криком "No!" он развернул мотоцикл и направился обратно к котенку. Мужчина оказался не единственным, кто заметил котенка. Забирать рыжика с дороги уже бежал водитель автомобиля, который сразу остановился, заметив животное. Мужчины махали руками и подавали знаки другим машинам объезжать котенка. Часто ли вам удается увидеть двух взрослых мужчин, сияющих от радости, держа в руках милого котика?

Добрый водитель КамАЗа

Видео: Youtube/Владислав Плужников

А вот и пример московской доброты. На пересечении проспекта Славы и Софийской улицы из джипа выпал котенок. Непонятно, каким образом: то ли из окна, то ли залез на машину на стоянке, а потом спрыгнул. Некоторые проехали мимо, а простой водитель КамАЗа, несмотря на то, что с высоты его транспорта было сложнее всего увидеть крохотное животное на дороге, остановился. Мужчина подобрал котенка и посадил его к себе в кабину. Надеемся, что кот нашел не только хозяина, но и новый дом.