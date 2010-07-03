Пропавшего "кота-наркокурьера" доставили в тульский суд

Фото: УМВД по Тульской области

"Кот-наркокурьер", который проносил запрещенные вещества в тульскую колонию, появился на заседании суда в качестве вещественного доказательства.

"Исследовали кота и ошейник", – сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного судебного департамента Ольга Дячук.

В городе Новомосковске Тульской области год назад задержали банду преступников, которые якобы при помощи кота доставляли в места лишения свободы наркотики в крупном размере. Кота передали в зооуголок на ответственное хранение, а он оттуда сбежал прямо накануне заседания. Утрата кота-рецидивиста едва не лишила защиту возможности провести следственный эксперимент и подтвердить, могло ли животное действительно переносить запрещенные вещества.

"После того как кот пропал из зооуголка было установлено, что его отдали в семью. Там его и нашли. Представленный в суде кот – тот самый", – объявил представитель суда.

Сторона защиты при этом утверждает, что животное подменили. Суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 14 ноября.

Ранее сообщалось, что работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш, сообщает РИА Новости. Питомца сдали в приют для бездомных животных в Набережных Челнах. Инцидент произошел 23 октября в Менделеевске. Злоумышленники пытались использовать животное для доставки наркотиков в колонию.

