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Москва 24

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Общество

10:12

В России появился первый работающий кот

животные общество

В Перми появился работающий кот

В России появился первый работающий кот, передает телеканал Москва 24. Питомец по кличке Барсик встречает покупателей в пермском магазине.

Хозяин кота Виталий Кучумов рассказал, что раньше животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку". Теперь же питомец решил сменить свой профиль на более спокойный, говорит хозяин.

"У Барсика, как у любого уважающего себя бизнесмена, есть свой прайс-лист. Хотите погладить котика? Нет проблем, цена вопроса – 200 рублей. А вот снять видео в Instagram обойдется в два раза дороже. Есть услуга и за 10 тысяч рублей. Их могут отдать те, кто хочет от Барсика потомства", – поделился он.

Кучумов заметил, что весь заработок кота идет на благотворительность или благоустройство города.

Ранее в Сети стала популярна самая ленивая кошка на свете по кличке Шлакоблок. У нее ожирение, и ветеринары назначили хвостатой специальную спортивную программу на беговой дорожке для похудения.

Дорожка заполнена водой специально для снятия нагрузки с лапок. Тренировка была вводная и не предполагала особой интенсивности. Но хитрая кошка быстро смекнула, что может снова упростить себе жизнь, и заняла угол, в котором нет движения.

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