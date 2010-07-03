В Перми появился работающий кот

В России появился первый работающий кот, передает телеканал Москва 24. Питомец по кличке Барсик встречает покупателей в пермском магазине.

Хозяин кота Виталий Кучумов рассказал, что раньше животное работало в строительной фирме – "заходил в новые квартиры, проверял обстановку". Теперь же питомец решил сменить свой профиль на более спокойный, говорит хозяин.

"У Барсика, как у любого уважающего себя бизнесмена, есть свой прайс-лист. Хотите погладить котика? Нет проблем, цена вопроса – 200 рублей. А вот снять видео в Instagram обойдется в два раза дороже. Есть услуга и за 10 тысяч рублей. Их могут отдать те, кто хочет от Барсика потомства", – поделился он.

Кучумов заметил, что весь заработок кота идет на благотворительность или благоустройство города.

Ранее в Сети стала популярна самая ленивая кошка на свете по кличке Шлакоблок. У нее ожирение, и ветеринары назначили хвостатой специальную спортивную программу на беговой дорожке для похудения.

Дорожка заполнена водой специально для снятия нагрузки с лапок. Тренировка была вводная и не предполагала особой интенсивности. Но хитрая кошка быстро смекнула, что может снова упростить себе жизнь, и заняла угол, в котором нет движения.

