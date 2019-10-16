"Сеть": "кот-наркокурьер"

Новость № 1 в интернете – о коте-наркокурьере, который сбежал до суда. Год назад в Новомосковске задержали банду преступников, которые якобы при помощи кота доставляли в места лишения свободы наркотики в крупном размере. Кота как вещдок передали в зооуголок на ответственное хранение, а он оттуда сбежал прямо накануне заседания. Утрата кота-рецидивиста лишает защиту возможности провести следственный эксперимент и подтвердить, могло ли животное действительно переносить запрещенные вещества.

В Челябинске против наркотиков выступают голуби, вернее, неизвестный уличный художник, который так облагораживает индустриальный пейзаж и заодно избавляет город от надписей о наркотиках. "Пернатое граффити" можно увидеть на стенах домов и гаражей в разных частях города.

Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. И первое ее фото – это селфи с коллегами – актерами культового сериала "Друзья".

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