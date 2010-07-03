Путин подписал указ о призыве на военную службу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о призыве 132 тысяч россиян на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля.

Призыв будет идти с 1 октября по 31 декабря. Он затронет граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

Этим же указом президент увольняет солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Выполнение мероприятий, связанных с призывом, поручено правительству России, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям.

В этот раз призывают на три тысячи меньше россиян, чем прошедшей весной. Традиционно это не коснется педагогических работников. Граждан, проживающих в сельской местности и занятых на уборочных работах, начнут призывать с 15 октября.

С 1 сентября те, у кого есть право на освобождение или отсрочку, могут от них отказаться. Нужно написать соответствующее заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии.

Появилась возможность досрочного увольнения с военной службы. Для этого у военнослужащего должны быть определенные обстоятельства.