Путин подписал указ о призыве на военную службу

Владимир Путин подписал указ о призыве 132 тысяч россиян на военную службу. Документ опубликован на сайте Кремля.
Призыв будет идти с 1 октября по 31 декабря. Он затронет граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.
Этим же указом президент увольняет солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Выполнение мероприятий, связанных с призывом, поручено правительству России, региональным органам исполнительной власти и призывным комиссиям.
В этот раз призывают на три тысячи меньше россиян, чем прошедшей весной. Традиционно это не коснется педагогических работников. Граждан, проживающих в сельской местности и занятых на уборочных работах, начнут призывать с 15 октября.
С 1 сентября те, у кого есть право на освобождение или отсрочку, могут от них отказаться. Нужно написать соответствующее заявление, которое будет приобщаться к протоколу заседания призывной комиссии.
Появилась возможность досрочного увольнения с военной службы. Для этого у военнослужащего должны быть определенные обстоятельства.
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