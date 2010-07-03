Экскурсии на выставку Поленова в Новой Третьяковке выкуплены на два месяца вперед

Фото: tretyakovgallery.ru
Экскурсии на выставку Василия Поленова в Новой Третьяковке выкуплены на два месяца вперед. Об этом Агентству "Москва" рассказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
По ее словам, еще остались билеты в системе предварительной продажи. Директор музея уточнила, что на прошлой неделе их было "где-то 25 тысяч".
"Это не так много, но при этом, могу сказать, что экскурсии выкуплены на два месяца вперед", – подчеркнула Трегулова. Она добавила, что руководство галереи получает от коллег и партнеров "огромное количество запросов на просмотры в какие-то закрытые дни и часы".
Выставка Поленова в Новой Третьяковке откроется для посетителей 17 октября и продлится до 16 февраля следующего года. На ней представят более 150 произведений художника, в том числе свыше 100 живописных и около 50 графических работ. Посетители увидят театральные эскизы, архитектурные проекты, а также световой театр-диораму и архивные фотографии. Предварительная продажа билетов на экспозицию стартовала на сайте Третьяковской галереи 12 сентября.
Ранее сообщалось, что в 2023 году планируют начать реконструкцию здания Новой Третьяковки на Крымском Валу. По словам Трегуловой, точные сроки будут зависеть от финансирования. На период работ большинство экспонатов перенесут в здание на Кадашевской набережной, которое сейчас строится.
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