"Черный квадрат" Малевича 1915 года больше не покинет Третьяковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шедевр супрематизма "Черный квадрат", созданный художником Казимиром Малевичем в 1915 году, больше не будет выставляться в зарубежных музеях.

Картину в 2003 году отправляли на выставку "Супрематизм Малевича" в Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

"С тех пор картина не покидала Третьяковку и покидать не будет. Дело не в ее сохранности – она вполне позволяет отправить полотно в Нью-Йорк. Это одно из важнейших произведений мирового искусства, и больше мы его отпускать не собираемся", – рассказала гендиректор галереи Зельфира Трегулова в интервью газете "Известия".

В Третьяковской Галерее находится первый "Черный квадрат" и авторское повторение 1929 года. Второй "Черный квадрат" в скором времени отправят на выставку "Иконы искусства" в Берн.

"Черный квадрат" – ключевое произведение искусства ХХ века, впервые показанное публике на петроградской Последней футуристической выставке картин "0,10" в декабре 1915 года. Непримиримые дискуссии о работе Малевича продолжаются до сих пор.

В 2015 году эксперты обнаружили под слоем краски две цветные картины – кубофутуристическую и протосупрематическую – и надпись "Битва негров ночью". Также на полотне обнаружено около десятка отпечатков пальцев художника (предположительно он передвигал картину по мастерской, проверяя, насколько просохла краска).

"Черный квадрат" был написан двумя черными цветами, формулу одного из которых художник разработал сам, чтобы он был не глянцевым, а бархатным и матовым.

