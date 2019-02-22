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10:19

Порошенко назвал Малевича представителем "украинского авангарда"

за рубежом культура

10:19

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Фото: ТАСС/EPA/SERGEY DOLZHENKO

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что художник Казимир Малевич является представителем "украинского авангарда", сообщает "Мир 24".

Он рассказал о премьере документального фильма "Малевич", который сняли к 140-летию живописца. По словам Порошенко, эта картина "возвращает" Малевича в историю искусства Украины как "великого художника украинского авангарда". Лидер страны поблагодарил всех, кто работал над созданием киноленты.

В июне 2018 года в Лондоне картину Малевича "Пейзаж" 1911 года продали на аукционе за 10,4 миллиона долларов. Тогда же напомнили, что в рамках нью-йоркской недели искусства ХХ века "Супрематическую композицию" Малевича продали за рекордную для произведений художника сумму в 85,8 миллиона долларов.

"Пейзаж" выставили из частной коллекции. Более 50 лет он находился в собрании Базельского художественного музея в Швейцарии, прежде чем вернулся к наследникам художника.

Казимир Малевич – российский и советский художник-авангардист польского происхождения. Он родился в Киеве в 1879 году. Самой известной работой живописца стала картина "Черный квадрат".

за рубежом культура

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