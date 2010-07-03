Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Василия Поленова

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
На сайте Третьяковской галереи открыли предпродажу билетов на выставку Василия Поленова, которая будет идти на Крымской Валу с 16 октября по 16 февраля. Об этом пишет "Интерфакс".
Поленова считают новатором пейзажной живописи, он также является автором масштабного цикла картин "Из жизни Христа". В экспозиции особое внимание уделят принципам преподавания мастера. Будет открыт отдельный раздел, посвященный педагогической деятельности художника, чтобы публика могла оценить его вклад в развитие "московской школы живописи" рубежа XIX и XX веков.
Всего в Третьяковке выставят более 150 произведений: картины евангельской серии, историческую живопись, пейзажи и портреты, архитектурные проекты, а также эскизы театральных декораций.
Ранее сообщалось, что Музей Москвы впервые представит масштабную ретроспективу московского текстильного дизайна 1880–1980 годов. Выставка "Ткани Москвы" будет работать с 20 сентября по 15 декабря. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты Трехгорки и "Красной розы", Даниловской и Голутвинской мануфактур. Им также покажут эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и станки.
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