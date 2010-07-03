Музей Москвы впервые покажет ретроспективу текстильного дизайна XIX–XX веков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музей Москвы впервые представит масштабную ретроспективу московского текстильного дизайна 1880–1980 годов. Выставка "Ткани Москвы" будет работать с 20 сентября по 15 декабря, сообщили в пресс-службе музея.

Как рассказала куратор выставки Александра Селиванова, "Ткани Москвы" станут "первым в истории современной России подробным рассказом о текстильной Москве". "Мы впервые показываем огромные заводские и вузовские коллекции эскизов и тканей", – подчеркнула она.

По словам Селивановой, организаторы выставки хотели таким образом "поговорить со зрителем и о дизайне, о смене стилей на протяжении ХХ века, и о специфике текстильного производства", а также "о закончившейся индустриальной эпохе Москвы".

Гости музея смогут увидеть уникальные экспонаты Трехгорки и "Красной розы", Даниловской и Голутвинской мануфактур. Им также покажут эскизы художников и образцы тканей разных эпох, редкие фотографии и станки.

Экспозиция включает пять разделов, которые знакомят с историей московского текстиля с разных ракурсов. Первый раздел решили посвятить дореволюционной текстильной промышленности. Как напомнили в Музее Москвы, первые текстильные фабрики появились в городе в начале XIX столетия. Там изготавливали шелк, сатин, ситец, шерстяные ткани. Рисунки на них печатали по французским "абонементам" – альбомам с вклеенными образцами узоров. В этом разделе собраны как "народные" ситцы в мелкий цветок, так и работы эпохи модерн, выполненные в сложнейшей технике многослойной печати.

Еще один раздел выставки расскажет о деятельности ВХУТЕМАС в 1920-е годы. Это время принято считать подлинным началом истории отечественного текстильного дизайна. Именно при Высших художественно-технических мастерских впервые был открыт текстильный факультет, пояснили организаторы. Посетители "Тканей Москвы" увидят реконструированные рабочие места трех художниц и преподавательниц ВХУТЕМАСа: Людмилы Маяковской, Варвары Степановой и Любови Поповой.

Далее в 20-метровой витрине представят эскизы, подлинные ткани, журналы, документы и фотографии, которые прослеживают основные этапы эволюции текстильного дизайна до 1980-х годов. Дополнит экспозицию редкая архивная кинохроника.

Четвертый раздел выставки объединит 12 персональных микроэкспозиций. Они посвящены творчеству московских художниц, которые на протяжении XX века сформировали оригинальные традиции и эстетику столичного текстиля. Среди них – Мария Ануфриева, Наталья Кирсанова, Анна Андреева, Наталья Жовтис, а также Наталья Зыслина, Татьяна Тихомирова и Лариса Рубцова. Пятым, завершающим, разделом выставки станет огромный – от пола до потолка – архив, в котором собраны сотни альбомов со старинными образцами раппортов конца XIX – конца XX века.

Ранее сообщалось, что с 9 по 15 сентября в Москве пройдет музейная неделя. Многие выставки можно будет посетить бесплатно. В частности, Музей героев Советского Союза и России представляет экспозицию "Как мы спасали челюскинцев", а выставка в музее-усадьбе Люблино расскажет об интерьерах эпохи историзма.