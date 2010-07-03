Выставка о частных музеях России открылась в "Сокольниках"

В конгрессно-выставочном центре "Сокольники" открылась экспозиция "Частные музеи России. Самородки России". В открытии выставки принимал участие министр культуры Владимир Мединский, сообщает Агентство "Москва".

"Те, кто кладут свой труд, время, талант, знания и финансовые средства на то, чтобы оставить память поколениям о тех бесценных богатствах, которые есть в нашей стране, которые создала наша культура, спасибо вам огромное. За последние шесть лет посещаемость музеев в России выросла более чем в два раза и, конечно, огромные цифры называют наши лидеры отрасли – Петергоф, Эрмитаж, Третьяковка, Пушкинский музей, но все больше и больше в нашей стране частных музеев, и это добрый знак", – сказал Мединский.

Он поздравил москвичей с Днем города. Мединский отметил, что столица каждый год делает успехи, и День города – это лишь формальный повод, чтобы отметить достижения Москвы.

В выставке в "Сокольниках" участвует более 100 частных музеев со всей территории России. Среди участников представлены Музей столярных инструментов (Пушкино), музей "Железное царство" (Красногорск), Военный музей Карельского перешейка (Выборг), Театр-музей Ильи Муромца (Муром), Музей козла (Тверь), Музей истории телефонов (Санкт-Петербург) и другие.

В рамках программы экспозиции пройдут мастер-классы, лекции, тематические конференции и обсуждения.

В День города, 7 и 8 сентября, музеи департамента культуры Москвы можно будет посетить бесплатно. На 80 площадках пройдут выставки, концерты, пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы.

