Московские музеи подготовили бесплатную программу ко Дню города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В День города, 7 и 8 сентября, музеи столичного департамента культуры можно будет посетить бесплатно. На 80 площадках будут проводиться выставки, концерты. В программу вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдут праздничные концерты. В субботу, 7 сентября, в 16:30 здесь выступят Симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. В воскресенье, 8 сентября, в 15:30 начнется джазовый ансамбль.

Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил экскурсию "На Большом Каретном". Прогулки по местам, где рос Высоцкий, состоятся в 13:00 7 и 8 сентября.

В Галерее Александра Шилова 8 сентября можно будет послушать лекцию "Потерянный образ Москвы". На лекции будут рассказывать о работах отечественных художников, на которых изображены не сохранившиеся до наших дней здания. Занятие начнется в 17:00.

Мемориальный музей Скрябина подготовил концерты, экскурсию, поэтический спектакль и другие мероприятия к празднику.

Праздник начнется на ВДНХ 7 сентября. В этом году Выставке исполнилось 80 лет.

Центральной площадкой праздника станет Тверская улица. По традиции, она станет пешеходной. Здесь работают четыре площадки с праздничной программой.

Вечером 7 сентября в парках по всему городу будет запущен праздничный салют.

Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.



