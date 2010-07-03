Московские музеи подготовили бесплатную программу ко Дню города

12:30
12:30
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В День города, 7 и 8 сентября, музеи столичного департамента культуры можно будет посетить бесплатно. На 80 площадках будут проводиться выставки, концерты. В программу вошли пешеходные экскурсии, спектакли, лекции и мастер-классы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В музее-заповеднике "Царицыно" пройдут праздничные концерты. В субботу, 7 сентября, в 16:30 здесь выступят Симфонический оркестр имени Рахманинова и солисты Большого театра. В воскресенье, 8 сентября, в 15:30 начнется джазовый ансамбль.
Государственный музей Владимира Высоцкого подготовил экскурсию "На Большом Каретном". Прогулки по местам, где рос Высоцкий, состоятся в 13:00 7 и 8 сентября.
В Галерее Александра Шилова 8 сентября можно будет послушать лекцию "Потерянный образ Москвы". На лекции будут рассказывать о работах отечественных художников, на которых изображены не сохранившиеся до наших дней здания. Занятие начнется в 17:00.
Мемориальный музей Скрябина подготовил концерты, экскурсию, поэтический спектакль и другие мероприятия к празднику.
Праздник начнется на ВДНХ 7 сентября. В этом году Выставке исполнилось 80 лет.
Центральной площадкой праздника станет Тверская улица. По традиции, она станет пешеходной. Здесь работают четыре площадки с праздничной программой.
Вечером 7 сентября в парках по всему городу будет запущен праздничный салют.
Самые интересные события и площадки Дня города – в трансляции сайта Москва 24.
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Сюжет: День города – 2019
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