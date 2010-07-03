Движение через Карамышевский канал могут открыть в ноябре

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение по балочному мосту через Карамышевское спрямление планируют открыть в ноябре текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на первого заместителя руководителя департамента строительства столицы Петра Аксенова.
"По контракту мы должны были завершить реализацию в январе 2021 года. Я рассчитываю, что мы откроем движение уже в ноябре этого года", – рассказал Аксенов.
Протяженность моста составит 800 метров. Он будет проходить через Карамышевское спрямление и шлюз Канала имени Москвы. Конструкция войдет в состав Северо-Западной хорды. На ней будет по три полосы движения в каждом направлении.
Мост через Карамышевское спрямление разгрузит дороги на 45%
Ранее сообщалось, что работы по возведению Северо-Западной хорды планируют завершить до конца 2019 года. Уже введены в эксплуатацию шесть участков из восьми, а также возведены девять тоннелей, 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более восьми километров.
Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.
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