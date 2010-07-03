Госдума отклонила законопроект о запрете содержания диких животных в квартирах

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Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды рекомендовал нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект о запрете содержания диких животных в домашних условиях, сообщает Агентство "Москва".
Глава комитета Владимир Бурматов отметил, что ранее эта инициатива вошла в закон об ответственном обращении с животными. "Тема исчерпана на сегодняшний день", – пояснил он.
Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания опасных для человека животных в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках.
Ранее в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию предложили рассчитывать возможное число питомцев, проживающих в квартире или в доме, исходя из площади жилища.