Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

19 ноября, 20:07

Минтранс разработает новые правила авиаперевозки домашних животных

общество транспорт

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Министерство транспорта РФ рассмотрит возможность введения доплаты за провоз домашних животных, превышающих максимальный порог для ручной клади в салоне самолета. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Александра Юрчика.

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму – это только создать дополнительные проблемы пассажирам", – заявил специалист.

На форуме "Транспортная неделя – 2019" Александр Юрчик уточнил, что в Минтрансе изучают разные пути решения проблемного вопроса. На данный момент максимальный вес питомцев, которых могут пускать в салон, варьируется от 5 до 12 килограммов (с учетом переноски).

Общероссийские движение пассажиров ранее обратилось к главе ведомства Евгению Дитриху с просьбой установить в России единые правила провоза животных в салоне. Необходимость в данной норме возникла после истории с котом Виктором и его хозяином.

Инцидент произошел с пассажиром авиакомпании "Аэрофлот". Мужчина попытался провезти кота в ручной клади, однако животное оказалось слишком толстым. Тогда хозяин решился на подлог и предъявил на паспортном контроле чужого питомца. В итоге толстый кот Виктор попал в салон лайнера незаконно.

На произошедшее отреагировали в компании-перевозчике и лишили пассажира всех накопленных бонусных миль в программе "Аэрофлота", сославшись на нарушение регламента полетов.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика