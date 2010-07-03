Минтранс разработает новые правила авиаперевозки домашних животных

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Министерство транспорта РФ рассмотрит возможность введения доплаты за провоз домашних животных, превышающих максимальный порог для ручной клади в салоне самолета. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Александра Юрчика.

"Установить единые нормы, так же как и с единой нормой ручной клади, достаточно затруднительно. Можно установить нормы какие-то по весу, но дело в том, что существует огромное количество модификаций воздушных судов, и установить единую норму – это только создать дополнительные проблемы пассажирам", – заявил специалист.

На форуме "Транспортная неделя – 2019" Александр Юрчик уточнил, что в Минтрансе изучают разные пути решения проблемного вопроса. На данный момент максимальный вес питомцев, которых могут пускать в салон, варьируется от 5 до 12 килограммов (с учетом переноски).

Общероссийские движение пассажиров ранее обратилось к главе ведомства Евгению Дитриху с просьбой установить в России единые правила провоза животных в салоне. Необходимость в данной норме возникла после истории с котом Виктором и его хозяином.

Инцидент произошел с пассажиром авиакомпании "Аэрофлот". Мужчина попытался провезти кота в ручной клади, однако животное оказалось слишком толстым. Тогда хозяин решился на подлог и предъявил на паспортном контроле чужого питомца. В итоге толстый кот Виктор попал в салон лайнера незаконно.

На произошедшее отреагировали в компании-перевозчике и лишили пассажира всех накопленных бонусных миль в программе "Аэрофлота", сославшись на нарушение регламента полетов.

