Москвичам рассказали о правилах подкормки зайцев и лосей

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Начальник экоцентра ГПБУ "Мосприрода" Светлана Подвинцева рассказала, что при подкормке птиц, зайцев, лосей и белок необходимо учитывать правила, чтобы не навредить пернатым.
В столице можно встретить множество разнообразных животных, которые нуждаются в зимней подкормке, передает портал мэра и правительства Москвы. Так, белки очень любят высококалорийные продукты, богатые жирами, – семечки подсолнечника, орехи, арахис. Важно класть корм в кормушки, а не кормить животных с рук.
Зайцев, обитающих в парках, подкармливают сеном. Для лосей также оставляют сено и соль. Остальные звери на зиму впадают в спячку, а подкормка птиц поможет им вывести весной птенцов. Пернатые умеют добывать для себя природный корм — личинки насекомых в стволах деревьев. Однако этой пищи животным не хватает.
Начинать подкормку важно только после того, как установятся низкая температура воздуха и постоянный снежный покров. Птиц также нужно кормить высококалорийными продуктами. Это могут быть семена подсолнечника, чищеный арахис, лесные и грецкие орехи, а также несоленыое сало, пресный сыр и творог.
Для некоторых видов птиц слишком раннее начало подкормки может задерживать на пути миграции в теплые страны, что сделает перелет более опасным. Чаще всего горожане подкармливают птиц хлебом, но для пернатых вредны дрожжи и сахар. Допускается класть в кормушки только измельченные пшеничные сухари.
Кормушку можно сделать и установить самостоятельно. Она должна защищать корм от осадков и выветривания, иметь высокий бортик у лотка и приземистую крышу.
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