"Аэрофлот" объяснил отказ в вывозе животных из Шанхая 4 июля

16:18
Фото: соцсети
Авиакомпания "Аэрофлот" отказалась вывозить животных рейсом Шанхай – Москва 4 июля из-за подозрений на контрабанду. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Как сообщалось ранее, на регистрацию на вывозной рейс в РФ прибыли 39 пассажиров с клетками. Всего они принесли с собой 71 животное – преимущественно собак.
"Значительная часть животных была размещена в одинаковых клетках-перевозках. Попытка осуществить рейс с такой загрузкой противоречит принятым нормам и правилам и неминуемо привела бы к их массовой гибели", – рассказали в "Аэрофлоте".
В авиакомпании подчеркнули, что ни один пассажирский самолет не стал бы брать на борт подобный груз, особенно в свете того, что он имел признаки контрабанды.
На последний факт, как объяснили в пресс-службе, может указывать массовая рассылка обращений к пассажирам вывозных рейсов с просьбой принять к перевозке в Москву животных. При этом неизвестные обещали оплатить транспортные и иные расходы.
Ранее пассажирка рейса Москва – Симферополь получила из багажного отделения клетку со своей раненой собакой. Питомец якобы получил травмы при перелете. В "Аэрофлоте" провели проверку и установили, что нарушений при перевозке допущено не было.
"Аэрофлот" отказался регистрировать животных на самолет из Китая
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